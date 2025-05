Qual a diferença entre alergia e intolerância?

Alergia e intolerância. Para muitos são a mesma coisa. Mas será mesmo assim?

A verdade é que é muito fácil confundir-se uma intolerância alimentar com uma alergia. Os sintomas podem ser semelhantes. Contudo, existem diferenças que tornam possível diferenciar estas duas patologias.

Uma alergia a um alimento resulta numa forte resposta imunitária, sendo que a intolerância alimentar não envolve mecanismos do sistema imunitário e manifesta-se maioritariamente no trato gastrointestinal.

A intolerância alimentar é o nome dado a um conjunto de reacções que sucedem após a ingestão de um dado alimento. Envolvem mecanismos que não implicam o sistema imunológico. A intolerância alimentar pode ser adquirida congenitamente ou durante a vida.



Intolerância à lactose

A lactose é o açúcar natural presente no leite. A sua digestão é realizada no intestino delgado, onde é produzida a lactase. Esta é uma enzima cuja função é a digestão da lactose, partindo-a nos dois açúcares menores que a compõe: a glicose e a galactose. Quando esta enzima deixa de ser produzida na quantidade necessária, a lactose que ingerimos passa a ser parcial ou totalmente não digerida. Assim, a lactose não digerida, não é absorvida, concentrando-se no intestino e sendo aí fermentada pelas bactérias. Esta situação gera várias reações do organismo: mal-estar, flatulência, cólicas ou diarreia.





Ao contrário do que acontece na intolerância alimentar, estamos perante uma alergia alimentar quando o sistema imunitário reconhece um alimento como um invasor externo, activando uma forte resposta imunitária. Os sintomas mais comuns são falta de ar, comichão e vermelhidão bem como inchaço nos olhos, boca e língua. Nos casos mais sérios, resulta mesmo no choque anafilático, que pode conduzir à morte.

As causas das alergias alimentares não são totalmente conhecidas, e podem ser adquiridas ao longo de toda a vida. O alívio de alguns dos sintomas das alergias alimentares pode ser feito com anti-histamínicos.

Alergia ao marisco

A alergia ao marisco é uma das alergias mais comuns, principalmente entre a população adulta. A fonte principal de alergia é a tropomiosina, uma proteína presente no marisco. Por terem elevada resistência à temperatura e poderem ser transportadas pelo vapor da cozedura, não basta cozinhar camarão para que esta proteína desapareça, por exemplo.

As pessoas alérgicas a este tipo de alimento, devem excluí-lo por completo da sua alimentação.

Alergia ao leite

A alergia às proteínas do leite de vaca é a mais frequente nos primeiros anos de vida. É transitória sendo a sua prevalência inferior a 1% em crianças com idades superiores a 6 anos. É mais rara no adulto. É uma condição distinta da intolerância à lactose. A alergia ao leite define-se pelas alergias às próprias proteínas presentes no leite, principalmente caseínas.



Ao contrário da intolerância à lactose, a alergia ao leite não depende da quantidade ingerida. Basta uma pequena porção de leite, ou de um produto com leite na sua composição, para despoletar uma reacção alérgica.

Este tipo de alergia pode surgir na infância, adolescência ou mesmo na idade adulta. Neste caso, os leites de origem animal e os seus derivados ou outros que contenham leite na composição, devem ser excluídos da alimentação. Os sintomas da alergia ao leite podem ser de grau leve a elevado/grave e passam não só pela dor abdominal, diarreia e vómitos, como pela urticária e eczema, ou também pela dificuldade respiratória e anafilaxia.