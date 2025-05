Paula Margarido apela ao respeito pela diferença

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu esta sexta-feira, 23 de Maio, à abertura oficial da ‘Festa da Diversidade Cultural 2025’, no Centro Cívico de São Martinho. Na ocasião, a governante alertou para a importância do respeito pela diferença e pela diversidade na construção de um mundo melhor.

“Nesta festa celebramos as diversidades, as diferenças, o respeito, a amizade e a fraternidade. E é com esta força que se pode e consegue mudar o mundo”, afirmou a tutelar da pasta da Inclusão, que esteve presente no evento, promovido pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A ‘Festa da Diversidade Cultural 2025’ tem por objectivo celebrar as centenas de nacionalidades residentes na Região, dando a conhecer as diferentes culturais, gastronomia e vivências.