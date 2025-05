Anteprojecto da Lei das Finanças Regionais entregue dentro de dias

O autor do anteprojecto da Lei das Finanças Regionais encomendado pelos governos regionais da Madeira e dos Açores à equipa de Eduardo Paz Ferreira deverá ser entregue aos respectivos executivos "dentro de muito poucos dias".

Foi o próprio Eduardo Paz Ferreira quem confirmou essa cronologia, aos jornalistas, antes da sua intervenção nas celebrações do Dia do Empresário, organizado pela ACIF, e que hoje decorre no Funchal.

O professor catedrático jubilado deu conta de que o trabalho da sua equipa foi "muito perturbado pelas sucessivas instabilidades [políticas]", tanto na Madeira, como nos Açores, justificando, dessa forma, o atraso que foi além, na sua opinião, do desejado.

A entrega do documento final deste anteprojecto será entregue "dentro de muito poucos dias", pois já estão reunidas as condições para que tal aconteça.

"Temos o anteprojecto pronto, praticamente, são questoes de poremonor que estamos a ajustar e depois caberá aos governos decidirem o que querem fazer e como querem reagir a esse anteprojecto", com o seu autor a preferir não adiantar muito mais sobre o mesmo.

Ainda assim, Eduardo Paz Ferreira não deixou de notar a possibilidade de diferenças nos diplomas a aplicar na Madeira e nos Açores, reconhecendo, também, que o facto de termos a mesma cor política na nas regiões autónomas e na República poderá facilitar o processo.