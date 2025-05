Dançando com a Diferença leva 'Ôss' ao Festival de Dança de Munique

O espectáculo 'Ôss' vai ser interpretado pela companhia Dançando com a Diferença, no Festival Internacional de Dança de Munique, na Alemanha. Marlene Monteiro Freitas foi a coreógrafa que criou este espectáculo, que integra o repertório da companhia.

Recentemente, a companhia participou no Festival Mochila, em Faro, com 'Bichos' e ainda 'Blasons + Doesdicon', no Festival #21, na Covilhã. A apresentação em Munique acontece no dia 23 de Maio, às 20 horas (hora local), com uma segunda apresentação no sábado, 24 de Maio, também às 20 horas.

Sinopse do espetáculo:

“Ôss”, como se diz osso em crioulo. Foneticamente semelhante ao OSS, expressão polissémica comum entre os praticantes de Karaté, que na sua origem condensa ideias como pressionar, empurrar, suportar, tolerar. Mas esta relação fonética será apenas, e em parte, coincidência, já que o osso, enquanto guardador e revelador de segredos milenares, guardião de orientações anatómicas, caixa estruturante de partes moles e frágeis, é o que nos interessa. Paradoxalmente, construir um esqueleto forte, onde um pé tem a função de cérebro, o coração serve de cotovelo e os joelhos são um fígado e uma orelha, nos será naturalmente possível, já que, entre duro e mole, ao final, pouco importará.