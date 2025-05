Dançando com a Diferença leva Blasons e Doesdicon ao Teatro Municipal da Covilhã

É já no próximo sábado, dia 17 de Maio, que a Dançando com a Diferença apresenta, às 21h30, no Teatro Municipal da Covilhã, uma sessão dupla com dois espetáculos: Blasons, de François Chaignaud, e Doesdicon, de Tânia Carvalho.

A sessão integra a programação do Festival Y#21 – Festival de Artes Performativas, uma organização da Associação Quarta Parede, que tem como objetivo promover a criação artística emergente e multidisciplinar, contribuindo para o acesso regular das populações à fruição e participação cultural.

Sinopse de Blason:

Esses brazões - dedicados à garganta, ao lábio, à sobrancelha, ao pé ou ao mamilo - deram depois origem aos contra brasões, seus homólogos satíricos e críticos. O corpo do outro – o corpo do brasonado – torna-se campo de observação – divisível e apropriável. Com os artistas da Dançando com a Diferença, comprometemo-nos a recuperar esta dinâmica do brasão – e revertê-la.

Sinopse de Doesdicon:

Composição para desenhar movimentos fixos, não rígidos. Trabalho dos contrastes rítmicos do corpo em deslocamento ou não. Uma pessoa passa... Mas não. São mais pessoas. Uma aqui, outra ali. O que é isso? Não estava ali antes. Ou estava? Estava fixo em um lugar e eu não tinha visto antes. Movimentos fixos são então liberados. Não contra esses mesmos movimentos. Não para apagá-los, mas para estendê-los.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo / Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal. É a companhia residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira e o projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.