'Dançando com a Diferença' de Viseu recebe workshop com Ana Rita Teodoro

O núcleo da Dançando com a Diferença em Viseu está a receber, desde ontem e até dia 17 de Maio, um workshop de Butô ministrado pela artista Ana Rita Teodoro, no Teatro Viriato. A iniciativa insere-se na residência artística da coreógrafa e bailarina, que partilha as motivações e práticas da dança japonesa Butô, transmitidas pelo professor Yoshito Ohno.

"A artista explora práticas que fazem a dança emergir a partir da relação com determinados objectos, partindo da ideia de que estes podem ensinar-nos ou motivar-nos a dançar", explica nota à imprensa.

"O Butô de Tatsumi Hijikata tem sido uma das principais áreas de investimento artístico de Ana Rita Teodoro. Desde 2007, tem participado em diversos workshops orientados por artistas e investigadores de renome, como Tadashi Endo, Sankai Juku, Torifune, Akira Kasai, Min Tanaka, Yoshito Ohno, Patrick De Vos e Christine Greiner. Em 2015, recebeu a Bolsa de Aperfeiçoamento Artístico da Fundação Calouste Gulbenkian, que lhe permitiu estudar com Yoshito Ohno no Japão", acrescenta.