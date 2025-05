Festa da Sidra regressa este ano à Placa Central

O secretário regional de Agricultura e Pescas comprometeu-se a unir esforços com a Associação de Produtores no sentido de “valorizar a sidra regional e aumentar a notoriedade e qualidade comercial desta bebida ancestral madeirense”.

Foi neste sentido, que Nuno Maciel anunciou o regresso da Festa da Sidra à Placa Central, no Funchal, bem como a retoma do Concurso Internacional de Sidras Naturais, durante a sua intervenção na tomada de posse da Associação de Produtores de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira.

“Quero aproveitar esta oportunidade para transmitir aos presentes que, entre outras acções que a seu tempo anunciaremos, para 2026, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas vai retomar a realização, na ilha da Madeira, do Concurso Internacional de Sidras Naturais, cuja primeira edição, em 2023, obteve um assinalável sucesso e reconhecimento de qualidade”, revelou o secretário regional de Agricultura e Pescas.

“Quero ainda aproveitar para transmitir que, ainda este ano, realizaremos a 2ª edição da “Festa da Sidra”, em pleno 'coração' do Funchal, na Placa Central, evento que tanto êxito obteve, pela qualidade dos seus conteúdos e organização, e que recolheu justos elogios de muitas das centenas de pessoas que a visitaram”, acrescentou Nuno Maciel.

Quanto a investimentos, o governante assegura que o projeto relativo à Minisidraria de São Roque do Faial "não foi relegado para um arquivo ou gaveta" e que a secretaria regional que tutela "vai oportunamente reformulá-lo, para que corresponda a certos requisitos construtivos e arquitectónicos requeridos pela Câmara Municipal de Santana". A sua edificação e equipamento será financiada com recurso a fundos europeus, complementou.

Já quanto à Minisidraria de Santo António da Serra, em Machico, em casa “emprestada” no respectivo centro cívico, "por necessidade de ali terem de ser executadas obras de construção-civil", a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas terá de "estudar a viabilidade de uma localização alternativa na mesma freguesia", avançou.

Nuno Maciel aproveitou ainda tomada de posse para descansar os produtores, “uma vez que a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural está já a iniciar a preparação de espaço na ex-Biofábrica, na Camacha, para alojar, a título provisório, todo o equipamento tecnológico existente, espaço esse com todos os requisitos quer de higiene e segurança alimentar, quer operacionais exigidos, garantindo que a campanha produtiva de 2025/2026 decorrerá com toda a normalidade”, assegurou o governante.

A Sidra da Madeira está desde 2023 inscrita no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas, obtendo assim, a nível europeu, com extensão a todo o mundo, o reconhecimento máximo de que detém uma qualidade singular, comparativamente à das sidras de outras origens, ficando esta a dever-se ao facto de ser produzida com pêros e maçãs de variedades incontestavelmente regionais, através de um saber-fazer único dos seus produtores.

A Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira foi constituída em 1 de Junho de 2016, por iniciativa de 14 produtores de sidra. Actualmente já conta com 107 sidricultores.