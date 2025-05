40 pilotos prometem espectáculo na segunda ronda do Troféu de Karting da Madeira

O Troféu de Karting da Madeira – Perfection Motorsport 2025 está de regressa este fim-de-semana ao Kartódromo do Faial, com a realização da segunda prova da temporada, o Circuito Faial 2, que volta a reunir alguns dos melhores talentos do karting regional. De acordo com nota da Associação de Karting da Madeira, "depois de um início vibrante na ronda inaugural, também disputada neste traçado, a luta pelo título ganha novo fôlego com 40 pilotos inscritos, divididos por oito categorias".

De acordo com o programa (ver anexos no final), as actividades arrancam amanhã, sábado, "com as habituais verificações técnicas e administrativas e as sessões de treinos livres. Já no domingo, a partir das 09h00, disputam-se os treinos livres, seguidos dos treinos cronometrados e das três finais de cada categoria, que será intervalada pela pausa para almoço entre as 12h55 e as 14h30, numa jornada competitiva que promete emoção do início ao fim", acredita a AKM. "O público poderá acompanhar de perto o ambiente de rivalidade saudável que marca este troféu, organizado pela Associação de Karting da Madeira, com o apoio da Perfection Motorsport. Esta prova terá novamente transmissão em directo no canal Na Minha Terra TV e no Facebook da Associação de Karting da Madeira", aponta.

Perspectiva-se mais uma grande jornada de karting, com muita competitividade, no nosso Kartódromo e com condições meteorológicas que se adivinham favoráveis a ajudar o espetáculo. Atingimos os quarenta inscritos, que é sempre um dos objectivos e um excelente número para a nossa dimensão e realidade. Espero muita luta e respeito pelos adversários, sempre respeitando a máxima: adversários dentro da pista e amigos fora da pista. Rui Abreu, presidente da AKM

Em jeito de conclusão, Rui Abreu não quis deixar de agradecer aos "parceiros, à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, à Perfection Motorsport, bem como um obrigado especial aos pilotos, pais e mecânicos", conclui.

Quem se destaca ao volante, segundo a AKM

Na categoria Micro Academy

"Bernardo Sequeira chega ao Faial 2 como líder destacado, depois de somar 79 pontos na primeira ronda. A oposição surge de Maximiano Dionísio, que ocupa a segunda posição com 60 pontos, e de Tomás Freitas, com 48. Tiago Freitas também se mostrou em crescendo e poderá intrometer-se na luta pelo pódio. Nesta categoria teremos ainda a estreia de António Mendonça, mais uma criança piloto fruto da Kartilha, a escola de karting da AKM".

Entre os jovens da Micro Max

"O equilíbrio é palavra de ordem. João Félix assume o comando com 65 pontos, mas é seguido de muito perto por Dilan Faria, com 62. Thiago Carvalhais (51 pts), João Nunes (40 pts) e Diego Teixeira (28 pts) completam o top 5, numa categoria que se tem revelado muito competitiva e imprevisível".

Na Mini Max

"João Félix repete o protagonismo e também lidera com 65 pontos, seguido de Dilan Faria (62) e Martim Gomes (52). A versatilidade destes jovens pilotos é evidente, ao marcarem presença com sucesso em várias categorias".

Já na Júnior Max

"Afonso Silva comanda a tabela com 71 pontos, mas tem em Daniel Ferreira (62 pts) e Afonso Pires (51 pts) adversários diretos e consistentes. Francisco Gomes, Lourenço Abreu, Emília Gomes, João Bettencourt e Tomás Fernandes, mantêm-se dentro da luta por lugares cimeiros, contribuindo para uma grelha animada e tecnicamente evoluída".

A sempre aguardada Sénior Max

"Volta a ser um dos pontos altos do fim de semana. João Dinis parte para esta segunda ronda na liderança confortável, com 68 pontos, mas Martim Alves (46 pts) e Martim Meneses (45 pts) estão atentos a qualquer deslize. Bruno Ponte (42 pts), Pedro Nunes (37 pts) e André Abreu (32 pts) completam um lote de pilotos experientes e rápidos, prontos para protagonizar duelos intensos no traçado do Faial".

Na Sénior Max Master

"João Bazenga foi o nome em destaque na ronda inaugural, somando 39,5 pontos e posicionando-se desde já como o homem a bater na classe destinada aos “veteranos” mais jovens. Nesta prova, terá como principal opositor o regressado André Camacho".

Na divisão mais potente do karting regional, a DD2 Max

"Moriano de Canha apresenta-se como líder isolado com 69 pontos, apresentando-se como o principal favorito, ele que é 2º do Campeonato Nacional e que tem vindo a subir de forma a olhos vistos. Rui Vieira segue na segunda posição com 56 pontos, à frente de João Silva (49), António Santos (48) e João Dias (42), todos prontos para encurtar distâncias e relançar a luta pelo campeonato. Nesta prova teremos o regresso de Rodrigo Santos a esta categoria".

Já na classe DD2 Master

"Reservada aos pilotos mais experientes com motores de 2 velocidades, Rui Vieira comanda com 34,5 pontos, seguido de João Silva (31 pts) e João Dias (29,5 pts), numa classificação muito renhida em que tudo pode mudar com o desfecho desta segunda jornada".

Em conclusão, "a organização espera mais um fim-de-semana de corridas muito intensas, mas com muito fair play, numa competição que tem vindo a afirmar-se como uma verdadeira escola de formação e afirmação para os talentos do automobilismo madeirense. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá após a última final do dia, precedida das habituais verificações técnicas e publicação das classificações oficiais", salienta.

De referir que, "com um cenário natural de excelência e todas as condições reunidas para mais um grande evento desportivo, o Kartódromo do Faial prepara-se para voltar a vibrar com a paixão pelo karting, num espetáculo que promete emoção para pilotos e público", acredita a AKM.