30 fotos ilustram espectáculo dado pelos 'clássicos' na 21.ª Rampa dos Barreiros

Está a decorrer neste fim-de-semana a 12.ª edição do Madeira Classic Car Revival (MCCR), evento integrado no programa da Festa da Flor 2025 e, uma vez mais, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

Deste evento faz parte a realização da 21.ª Rampa dos Barreiros. A prova, que conta com 63 inscritos, começou na última sexta-feira, sexta-feira, com as verificações administrativas e técnicas, no passeio marítimo entre o Beerhouse e a Praça CR7.

Já a prova realizou-se este domingo (partida de reconhecimento deu-se às 9h30 e primeira subida oficial às 10 horas), tendo começado junto à Assembleia da Madeira, na faixa sul, e terminou junto à Quinta Magnólia, numa extensão de cerca de 2,5 quilómetros.