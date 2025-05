Eurovisão foi o programa mais visto do dia mas com menor audiência média em 4 anos

A final da Eurovisão foi o programa mais visto de sábado, mas a que registou menor audiência média dos últimos quatro anos, de acordo com a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

A 69.ª edição teve lugar na Suíça, na cidade de Basileia, tendo sido a Áustria a grande vencedora, tendo Portugal sido representado pela banda madeirense Napa com a música "Deslocado", que ficou em 21.º lugar.

A final da Eurovisão, transmitida na noite de sábado na RTP1, registou uma audiência média de 867 mil telespetadores e um 'share' de 20,5%, adianta a UM.

"A final foi a que registou menor audiência média dos últimos quatro anos", adianta a Universal McCann. Recorde-se que o início da final "correspondeu ao final dos jogos do campeonato nacional de futebol e ao início da festa de campeão do Sporting".

Esta conjugação de eventos "parece ter prejudicado os níveis de audiência da final da Eurovisão, fazendo com que não atingisse os níveis de anos anteriores", refere.

"Como habitualmente acontece, as meias-finais e final tiveram transmissão na RTP1 e contaram com a apresentação de José Carlos Malato e Nuno Galopim", recorda.

A primeira meia-final, na qual Portugal participou, teve lugar em 13 de maio e foi o quinto programa mais visto do dia, com uma audiência média de 752 mil telespetadores e um 'share' de 15,5%.

A meia-final deste ano "registou uma maior audiência do que a de 2024, onde Portugal foi representado por Iolanda com a música o 'Grito'".

Analisando as audiências do total dia, "vemos que apesar da festa de campeão do Sporting, a final da Eurovisão teve impacto nas audiências da RTP1, tendo a estação de televisão pública sido o canal mais visto com um 'share' de 12,3% (+2,7 pontos percentuais vs. última semana)".

Na segunda posição ficou a SIC com um 'share' de 11,8%, seguindo-se a TVI com um 'share' de 11,4%.

Analisando o perfil da final "é possível afirmar que foi o público feminino e os mais velhos (+45 anos) aqueles que registaram maior afinidade com o programa. Apesar de ter verificado uma menor audiência do que as anteriores, a final da Eurovisão foi o programa mais visto do dia", conclui.