SANAS sensibiliza quase 4 centenas para a época balnear

No âmbito do hastear da bandeira Escola Azul, o SANAS-Madeira foi convidado a realizar algumas actividades ao longo semana de 19 a 23 de Maio na EB1/PE do Caniço.

Abrangendo um total de cerca de 400 crianças da Pré e 1.º Ciclo, os voluntários falaram sobre a importância desta instituição, funções dos profissionais e material utilizado.

Lembraram a importância do saber estar na praia para prevenir acidentes, abordaram o Suporte Básico de Vida e realizaram jogos a fim de consolidar os conhecimentos. Mais uma vez, de coração cheio pelo sentimento de dever cumprido.