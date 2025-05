591 novas empresas em 4 meses

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 17 de Maio, dá conta que a Região Autónoma da Madeira registou um aumento de mais de 6% entre Janeiro e Abril na constituição de sociedades comerciais face a igual período de 2024. Encerramento e falências com queda significativa.

Fique a saber que a Direcção Regional de Estatística comemora 45.º aniversário com novo anuário.

Laços de guerra

Conheça o Batalhão de Caçadores 4913 que se reúne anualmente para trocar memórias do tempo das campanhas no Ultramar, com o desejo de maior reconhecimento e apoios sociais.

Nádia Coelho retira-se da política

Actual vereadora do Funchal alega razões pessoais para não integrar futura lista ao município.

Destaque ainda para: Delfins trazem 40 anos de carreira ao ‘Santa Faz’ em Junho.

No Desporto, revelamos que o Marítimo fecha 'contas' com derrota.

