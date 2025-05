Referendo à regionalização agrada a 3 em cada 4 portugueses

Bom dia. Entre várias notícias de interesse, este é o que desponta mais, pela 'revolução' que traria ao país, caso passasse uma possível regionalização.

No Público:

- "Três quartos dos portugueses querem novo referendo à regionalização"

- "Legislativas. Sucedem-se as eleições e os votos anulados da emigração"

- "Apagão. Um mês depois, o que se sabe e o que falta saber"

- "Lisboa. Com transportes da Margem Sul em crise. Uber faz saldos para estações de barco e comboio"

- "Portugueses em Harvard. 'Nunca sabemos o que vai acontecer quando mostramos o passaporte'"

- "Prisões. Portugal gastou 1,2 milhões por violações dos direitos humanos"

- "Segurança Social. Infringidas regras na devolução de prestações"

- "Futebol. Liga tenta evitar afastamento do Benfica face aos direitos de TV"

- "Meteorologia. Até 2029, há 80% de hipóteses de novo recorde de temperatura"

- "PRR. Obras em Museu de Arqueologia e São Carlos ficam por concluir"

No Correio da Manhã:

- "Confessa que matou mulher e escondeu corpo na mata. Jair telefonou a amigo após o crime"

- "CM divulga novos áudios. 'Clube está em risco', diz Rui Costa"

- "Confronto entre presidentes. Guerra acesa entre Sporting e Benfica"

- "FC Porto. Anselmi já prepara Mundial de Clubes"

- "Ganhou 51 mil euros num dia. Justiça investiga caso do 'turbomédico'"

- "Diz Carneiro. PS exige exclusividade entre pactos de regime com AD"

- "Santo Tirso. Dono de lar saca meio milhão a idosa"

- "Amadora. Fogo denuncia 15 alojamentos ilegais em moradia"

- "Agressão da PSP. Adepto leva bastonada quando ajudava grávida"

- "Subida de quase 17%. Avaliação de casas bate recorde"

No Jornal de Notícias:

- "Reformados franceses agitam bolha imobiliária"

- "Corrida às férias escolares obriga pais a madrugar na fila"

- "Reportagem. Turistas desesperam na chegada ao aeroporto. Sistema de controlo de fronteiras lança caos em Lisboa e Faro"

- "P. Ferreira. Denúncia de uma mãe revela tráfico na cadeia"

- "Polémica. VAR da final da Taça afastado pelo Conselho de Arbitragem"

- "Benfica. Noronha volta a ser candidato à presidência"

- "Pessoas. Maria Cerqueira Gomes solteira no aniversário"

- "Saúde. Altas remunerações de médicos no Santa Maria já tinham originado cortes"

- "Retrato. Há 140 mil jovens portugueses que não trabalham nem estudam"

- "Águeda. Novos apeadeiros e mais horários no Vouga"

- "Música. Silence 4 esgotam salas com músicas dos anos 90"

No Diário de Notícias:

- "Duas das maiores agências de 'rating' preferem Governo da AD com apoio do PS"

- "Rita Júdice sobre violência doméstica, ao DN. 'O depoimento inicial das vítimas tem de valer mais em tribunal'"

- "Reportagem na contagem de votos da emigração. Votar continua a ser 'complicado' para emigrantes, mesmo com novas regras"

- "Mercado. Ronaldo tem propostas do Al Hilal e Botafogo, e pode jogar o Mundial de Clubes"

- "Livro. Virginia Mendoza: 'Somos uma espécie moldada pela sede'"

- "Peter Altmaier, ex-ministro alemão. 'Merkel restabeleceu a crença na Alemanha como um parceiro internacional fiável e amigável'"

- "Caso do dermatologista. 'Problema não está no sistema, doentes têm de ser tratados. Está na eventual falta de controlo'"

- "Sofia Pereira, secretária-geral da JS. 'O PS precisa mesmo de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada'"

- "Avaliação. 'O uso da Inteligência Artificial nos serviços públicos ainda é bastante embrionário'"

No Negócios:

- "Investimento dos EUA ainda resiste à guerra das tarifas"

- "Um mês depois do apagão. Portugal importa cada vez mais energia de Espanha"

- "Fundos veem abertura da AD para entrar na renda acessível"

- "Mercados. Novo acionista puxa por ações do Benfica"

- "Rei dos cogumelos cria marca para vender mais"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Oliveira, dean da nova SBE. 'Devíamos aprender com os nórdicos a não dar tanta importância às hierarquias'"

- "Impostos. Fisco põe fim a dúvidas no IVA dos produtos sem glúten"

No Jornal Económico:

- "Estados pedem a Bruxelas para subir taxas dos 'vapes'"

- "Emigração decide hoje o principal partido da oposição"

- "Lucros da Mota-Engil crescem 37% para 27 milhões"

- "SIBS contribuiu com 753 milhões para a produção nacional"

- "UE quer alargar testes de 'stress' a 'hedge funds' e 'shadow banks'"

- "Energia e serviços empresariais puxam 2,4% receitas da Meo"

- "Vendas da Tesla na UE caem 49% devido a danos de reputação"

- "'Investimento privado é a prioridade das prioridades de Santarém". A região já captou 410 milhões, mas o líder da autarquia João Teixeira leite assume, na conferência organizada pelo JE, que quer aumentar essa verba"

- "Portugal quer Bruxelas a pressionar França para interligações avançarem"

No O Jogo:

- "FC Porto. Gabri Veiga à vista. Médio celebrou 23.º aniversário em Vigo e chegada ao Dragão só depende do acordo com o Al Ahli"

- "Sporting. 'Sem propostas por Gyokeres. Há acordo de cavalheiros para sair, mas Salgado Zenha deixa garantia"

- "Matheus Reis defende-se publicamente: 'Não houve intenção de agressão'"

- "Benfica. Vender não é prioridade. Nuno Catarino diz que haverá poucas mexidas no mercado"

- "Noronha Lopes avança no dia 5. Entregue participação na FPF sobre lance que envolveu Belotti"

- "Braga. Matheus e João Ferreira não ficam no plantel"

- "V. Guimarães. Mitrovic seduzido pelo dérbi minhoto. Luís Pinto fala da entrada e Luís Freire da saída"

- "Inglaterra. Rúben Amorim tenta segurar Bruno Fernandes. Considerado imprescindível no Manchester United"

- "Ténis. Primeira vitória num Grand Slam. Henrique Rocha brilha em Paris"

No A Bola:

- "Cara a cara. Rui Costa e Frederico Varandas vão estar hoje juntos na Cimeira dos Presidentes"

- "'Foi um desequilíbrio do corpo, sem qualquer intenção de agressão' - Matheus Reis comenta lance com Belotti"

- "Indignação do Benfica aumentou com jogadores do Sporting a celebrar pisão do brasileiro"

- "'Passo em frente pode ser em direção a um precipício', alerta Nuno Catarino, CFO da SAD das águias, sobre centralização dos direitos televisivos"

- "Tiago Martins na 'jarra'. VAR da final da taça fora dos 'play-offs'"

- "Sporting. 'Não há propostas por Gyokeres'. Garantia do vice-presidente Francisco Salgado Zenha"

- "Nunca um campeão teve tantos jogadores da formação. 15 futebolistas 'made in' Alcochete utilizados batem recorde do FC Porto de 1995/96"

- "FC Porto. Cinco anos de contrato à espera de Gabri Veiga. Plantel regressou aos treinos no Olival"

- "Liga Conferencia. William Carvalho e Pedro Neto discutem troféu"

- "Judo. Federação suspensa e Mundial em risco"

E no Record:

- "Rui Costa aperta Proença. Confronta líder da FPF na tribuna do Jamor: 'Vocês não querem aqui gente séria!'"

- "Tiago Martins na jarra. Conselho de arbitragem valida queixa encarnada"

- "Cimeira dos presidentes. Reencontro com Varandas hoje no Porto"

- "Di María e o adeus: 'Há que levantar a cabeça e continuar'"

- "Antes do Mundial. Carreras só sai pela cláusula"

- "Eleições de outubro. Noronha Lopes apresenta-se dia 5"

- "Sporting. Matheus Reis e o lance com Belotti: 'Não houve intenção de agredir'"

- "FC Porto. Gabri Veiga por 5 anos. Só falta desbloquear negócio com os sauditas"