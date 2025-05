Chega torna-se segunda força parlamentar

O Chega tornou-se hoje a segunda força política em termos de representação parlamentar, ultrapassando o PS, ao eleger dois dos quatro deputados dos círculos da emigração.

O Chega venceu em ambos os círculos da emigração, Europa e Fora da Europa, e elegeu dois deputados, o mesmo número de eleitos da AD -- coligação PSD/CDS.

O partido de André Ventura alcança, assim, 60 deputados, enquanto o PS se fica pelos 58, ao passo que, em número de votos, os socialistas continuam à frente. O PS teve 1.442.194 votos e o Chega 1.437.881 votos.

A AD obteve 2.008.437 votos.

Na noite das eleições legislativas de 18 de maio Chega e PS tinham empatado o número de eleitos, com 58 deputados cada um, ficando a definição da segunda força política pendente da eleição dos quatro mandatos dos círculos da emigração.

Com o apuramento destes círculos, a AD venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 91 deputados, o Chega alcança 60 deputados e o PS elege 58.

A Iniciativa Liberal mantém-se a quarta força política, com mais um deputado (9) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o Bloco de Esquerda está reduzido a uma representante, tal como o PAN que manteve uma deputada.

O JPP, da Madeira, conseguiu, pela primeira vez, eleger um deputado.