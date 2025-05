Albuquerque sobre o JPP: “Os santinhos têm sempre pedras no sapato”

Miguel Albuquerque aponta críticas à actual liderança do Juntos Pelo Povo (JPP), reagindo à instabilidade interna no partido que lidera a Câmara de Santa Cruz devido à controversa escolha de Paulo Alves, deputado e presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, em detrimento de Élia Ascensão, a vice-presidente do município apoiada pelo ainda presidente de Câmara, Filipe Sousa.

Élia ganha sondagem mas JPP escolhe Paulo Alves A reunião da comissão política do Juntos Pelo Povo, em que foi decidido o candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, realizada esta noite, terminou com a escolha de Paulo Alves para a liderar a lista do partido. No entanto, essa não é a preferência dos eleitores que foram inquiridos na sondagem encomendada pelo partido.

“Aquilo que vem de mostrar é que normalmente os santinhos, normalmente, têm sempre pedras no sapato”, afirmou Albuquerque, numa alusão crítica à imagem de integridade projectada pelo JPP, deixando subentendida a existência de tensões ou contradições internas.

As declarações foram feitas à margem do VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, que decorre no Museu da Electricidade - Casa da Luz, no Funchal, e surgem num momento em que o PSD/M afina a sua estratégia para tentar reconquistar – provavelmente com Savino Correia como cabeça-de-lista - o município de Santa Cruz nas eleições autárquicas de 2025.