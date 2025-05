Francisco Gomes, deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República, considera que "Chega e PSD têm uma oportunidade histórica para mudar Portugal", no sentido em que podem concretizar as “reformas estruturais que o país há muito precisa”, incluindo uma revisão constitucional “profunda”.

Para o parlamentar, o caminho da transformação nacional passa por políticas de Direita que respondam às necessidades reais dos cidadãos e se traduzam numa vaga profunda de reformas estruturais com base nos valores da Direita, “que coloquem Portugal no caminho da prosperidade, da segurança e da justiça social”.

“Temos condições para formar um bloco reformista com cerca de 150 deputados em 230. Isso dá-nos uma maioria sólida, capaz de alterar a constituição e travar o socialismo que empobreceu o país, criou desigualdades e abandonou os nossos pensionistas, os antigos combatentes e as famílias que trabalham", aponta.

As reformas, de acordo com Francisco Gomes, devem incidir nas áreas da imigração, a economia, as finanças públicas, a justiça, a educação e o apoio às famílias. Para Francisco Gomes, é também uma oportunidade ímpar para valorizar, “como nunca antes”, as Forças de Segurança e as Forças Armadas, que, a seu ver, têm sido esquecidas pelos sucessivos governos da República.

“A influência socialista tem levado o país para a ruína. Esta é uma oportunidade única para mudar o rumo de Portugal. Só não acontecerá se os responsáveis do PSD não estiverem à altura das responsabilidades para as quais foram eleitos", termina.