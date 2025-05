"Neste momento, a aposta do PSD será em José Luís Nunes", garante Albuquerque

Conforme noticia o DIÁRIO hoje em manchete, José Luís Nunes é o nome escolhido pelo PSD para ser o cabeça-de-lista do PSD para as Autárquicas no Funchal. Esta manhã, Miguel Albuquerque já falou sobre o assunto, à margem da sessão de abertura da II Madeira Maritime Week, onde chegou acompanhado por Pedro Calado, ex-presidente da CMF e actual secretário-geral da Associação Europeia Internacional de Armadores de Portugal (EISAP - European International Shipowners Association of Portugal).

[José Luís Nunes] É uma grande hipótese e acho que vai ser uma escolha do PSD que leva em linha de conta duas capacidades, por um lado, é um homem com uma vida de sucesso profissional e que, neste momento, está disponível para fazer um serviço à cidade do Funchal. É uma pessoa afetiva, uma pessoa competente, uma pessoa com experiência de vida e acho que tem toda a capacidade para liderar uma equipa para dar continuidade ao trabalho excepcional que tem sido feito. Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira

Sobre a disponibilidade de Bruni Pereira, Albuquerque prefere dizer que, "neste momento, a aposta do PSD será em José Luís Nunes e vai ser, com certeza, uma candidatura que irá abarcar transversalmente todos os militantes e todas as sensibilidades do Funchal".

Sobre a eventualidade de Bruno Pereira ser um candidato natural à presidência da Câmara do Funchal, Albuquerque é directo: "Não há candidatos naturais. Há candidatos escolhidos pelo PSD".

Questionado sobre o futuro de Bruno Pereira, o líder do PSD-Madeira remete a solução para depois, "não há questão agora".