Turista ferido após queda na Avenida do Mar

Um turista estrangeiro, com 68 anos, foi assistido na noite de ontem pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após sofrer uma queda na via pública, na Avenida do Mar, no Funchal.

A ocorrência deu-se cerca das 22 horas. Na sequência da queda, o homem sofreu uma ferida na cabeça, que motivou a intervenção imediata dos socorristas.

Após os primeiros cuidados no local, a vítima foi estabilizada e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica especializada.