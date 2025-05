Turista alemã sofre queda no Pico do Areeiro

Uma turista de nacionalidade alemã, com 62 anos, sofreu esta manhã uma queda aparatosa no início da vereda do Pico do Areeiro, na Madeira, ficando ferida com alguma gravidade.

O alerta foi dado há instantes e mobilizou de imediato os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que enviaram para o local uma ambulância e três operacionais, sem necessidade à intervenção da equipa de resgate e montanha.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima apresentava uma fractura exposta numa das pernas, na zona do tornozelo, na sequência da queda. A ocorrência deu-se numa zona de acesso relativamente fácil, o que facilitou a chegada da equipa de socorro.

A mulher está a ser estabilizada no local antes de ser transportada para uma unidade hospitalar. As autoridades competentes estão a acompanhar a situação.

Este tipo de acidente vem reforçar os alertas para a necessidade de cuidados redobrados nas veredas da ilha, sobretudo junto a zonas escarpadas e em dias de maior movimento turístico.