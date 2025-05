Pavimentação da Rua Dr. Pita, Rotunda Magnólia e Rua dos Ilhéus motiva alterações ao trânsito

A Câmara Municipal do Funchal informou que, na quarta-feira, dia 28 de Maio, e no sábado, dia 31 de Maio, estão previstas alterações ao trânsito devido a uma empreitada municipal de recarga betuminosa.

No período da manhã, fica interrompida a circulação rodoviária na semicircunferência norte da Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins (Rotunda Magnólia).

Os veículos que descem a Rua Dr. Pita ou a Rua dos Barreiros, serão encaminhados para a Estrada Eng.º Rui Manuel da Silva Vieira. A sul da Estrada Eng.º Rui Manuel da Silva Vieira, apenas será permitido o acesso local a residências e estabelecimentos locais.

Os veículos que circulam na Rua da Casa Branca podem descer em direção ao Largo da Paz e os que sobem a Rua Dr. Pita serão encaminhados para a Rua dos Ilhéus.

Já no período da tarde, fica interrompida a circulação rodoviária na semicircunferência sul da Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins (Rotunda Magnólia).

A circulação na Rua Dr. Pita, segmento compreendido entre o Largo da Paz e a Quinta Magnólia, apenas será permitido o acesso local a residências e estabelecimentos locais.

Os veículos que circulam na Rua dos Ilhéus podem subir a Rua Dr. Pita ou seguir em direção à Rua da Casa Branca.

Os veículos que descem a Rua Dr. Pita, serão encaminhados para a Rua da Casa Branca.

Os veículos que circulam na Rua João Paulo II serão encaminhados para a Rua da Fundação Zino.

ALTERNATIVAS RODOVIÁRIAS

Durante a realização dos trabalhos, os condutores podem optar por circular pela Estrada Monumental, Via 25 de Abril, Estrada da Liberdade e Via Rápida 1.

OUTRAS INFORMAÇÕES

É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e respetiva envolvente imediata.

O acesso e saída de residências, garagens e parques de estacionamento serão assegurados em conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos.

A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados e apela à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações sobre as alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.