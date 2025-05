Já começou discussão pública do Circular

Encontra-se em discussão pública, mais concretamente até 30 de Junho, o projecto de Regulamento do Concurso Circular.

As sugestões, propostas e reclamações deverão conter a identificação e assinatura do interessado, e enviadas, preferencialmente, por correio electrónico para o endereço [email protected].

"Esta proposta de regulamento, no âmbito dos apoios à cultura, pretende apoiar a apresentação pública de projectos culturais, nomeadamente exposições, instalações artísticas, participação em residências literárias e espectáculos ao vivo nas áreas da música, do teatro, da dança, entre outros, assegurando desta forma, a circulação e internacionalização de projectos culturais da cidade do Funchal e dos seus agentes culturais, favorecendo a divulgação e o desenvolvimento da sua carreira", explica a autarquia funchalense.

O Circular já foi aprovado em Reunião de Câmara e, depois da discussão pública, vai novamente a Reunião de Câmara e a Assembleia Municipal.

"Trata-se de um instrumento inovador na política cultural do Município do Funchal no sentido de promover a circulação nacional e internacional do tecido artístico e cultural do Funchal, tendo uma dotação anual de 60 mil euros, podendo haver apoios até 6000 euros por cada projecto", acrescenta.

Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo aqui: https://cultura.funchal.pt/circular/.