73 Acidentes com um ferido grave e 30 detenções por crimes rodoviários

Na última semana, entre os dias 16 e 22 de Maio de 2025, registaram-se 73 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira, segundo dados divulgados pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP). O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 29 acidentes.

Deste total, resultaram 21 vítimas, das quais uma sofreu ferimentos graves, em acidente ocorrido no concelho do Porto Moniz. Os restantes 20 feridos foram ligeiros, com destaque para o concelho do Funchal, onde se registaram 14 desses casos.

A colisão foi o tipo de acidente mais frequente, com 52 ocorrências, seguindo-se os despistes (14) e os atropelamentos (4).

No âmbito da sua acção de fiscalização, a PSP levou a cabo diversas operações que culminaram na detenção de 30 indivíduos por ilícitos relacionados com a condução rodoviária. Destes, 14 foram detidos por condução sob o efeito de álcool, quatro por desobediência ao recusarem-se a realizar o teste de alcoolemia, e outros quatro por desobediência por continuarem a conduzir apesar de terem a carta de condução apreendida. Foram ainda detidas três pessoas por conduzirem sem habilitação legal e cinco por recusarem submeter-se aos testes de deteção de substâncias psicotrópicas.

A PSP ressalva que os dados apresentados são provisórios, uma vez que muitos acidentes são participados em data posterior ao envio da informação. Para mais esclarecimentos, os interessados devem contactar o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Regional da Madeira.