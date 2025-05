Madeirenses aproveitam dia de praia

As temperaturas amenas que se fazem sentir, hoje, no arquipélago, levaram muitos madeirenses à praia, antecipando a abertura oficial da época balnear (em Junho).

É o caso da Praia Formosa, no Funchal, onde dezenas aproveitaram para ir a banhos, como é possível observar pelas fotos captadas no local.

Com efeito, as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA) para este domingo, 25 de Maio de 2025, são favoráveis a uma ida à praia, sobretudo na costa Sul, onde o céu deverá manter-se em geral pouco nublado.

Domingo escaldante a sul e se as nuvens deixarem A previsão meteorológica para este domingo, 25 de Maio de 2025, aponta para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira e com vento a soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

As temperaturas do ar poderão chegar aos 25ºC na Madeira e 23ºC no Porto Santo, enquanto a temperatura da água do mar ronda os 20/21ºC.

De realçar, porém, que os raios ultravioleta vão estar quase no máximo em ambas as ilhas do arquipélago (índice 10, sendo que varia de 0 a 11).

O IPMA aconselha, por isso, que desfrute do sol de uma forma segura, sem esquecer os óculos com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e protegendo, em especial, as crianças.

Esta ano foram identificadas em Portugal 673 águas balneares, 60 das quais na Região Autónoma da Madeira.

A propósito e de forma tornar mais acessível a informação sobre a água, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desenvolveu um novo webservice, designado InfoÁgua, onde é possível encontrar informação sobre a qualidade da água das nossas praias, incluindo as condições que pode encontrar em cada uma delas:

Praias Pesquisa - Praias - info água Plataforma onde se pode acompanhar a qualidade da água das praias, a situação da seca hidrológica e os eventos de inundação

No Painel informativo do SNIAmb (em actualização) pode consultar os perfis de praia e informação sobre a qualidade da água.

Para mais informação sobre águas balneares, nomeadamente os resultados das análises relativos às campanhas da época balnear 2025, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui.

Não se esqueça que a segurança depende em primeiro lugar de cada um dos banhistas, pelo que deverá observar a informação e sinalética existente nas praias, para que este seja efectivamente um bom domingo de praia.