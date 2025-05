Ensemble da Fundación Groba apresenta-se a 6 de Junho no Baltazar Dias

O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, no próximo 6 de Junho, pelas 18 horas, uma actuação imperdível do Ensemble da Fundación Groba, uma formação de câmara criada em 2002 com a missão de divulgar o legado musical do compositor galego Rogelio Groba.

Fundado em conjunto com a Fundación Rogelio Groba, o ensemble destaca-se pela sua versatilidade e pela riqueza das obras interpretadas, sendo composto por músicos de excelência que variam consoante o repertório apresentado.

Neste concerto, o público poderá desfrutar de uma envolvente formação em trio, com Rogelio Groba Otero no violino, Alba Reirís no violoncelo e Pablo Diago ao piano.

"Com uma sonoridade refinada e intimista, o ensemble promete uma viagem musical profunda pela obra do mestre Groba, cujas composições exploram as emoções e a expressividade da música de câmara com grande sensibilidade", destaca a organização em comunicado de imprensa.

O espectáculo é classificado para maiores de 6 anos e os bilhetes têm o valor de 11 euros.