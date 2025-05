ACIF assinala Dia do Empresário Madeirense com reflexão sobre os 50 anos de autonomia

Reconhecendo o contributo fundamental dos empresários, a ACIF-CCIM assinala hoje, como já vem sendo tradição, o Dia do Empresário Madeirense, para prestar homenagem ao espírito empreendedor, resiliente e criativo dos empresários regionais.

"Os empresários são pilares insubstituíveis da criação de riqueza e do desenvolvimento económico. Através da sua visão estratégica, da coragem para assumir riscos e de um esforço quotidiano muitas vezes invisível, contribuem de forma decisiva para o progresso da sociedade, impulsionando a inovação, criando emprego e valorizando os territórios onde investem", sublinha a ACIF.

A sessão comemorativa subordinada ao tema '50 anos de autonomia. E agora?', terá inicio pelas 9h30, no Centro de Congressos da Madeira, com as intervenções de Miguel Albuquerque e António Jardim Fernandes.

Em seguida segue o painel que contará Augusto Santos Silva, Eduardo Paz Ferreira e Pedro Brinca. Após uma pequena pausa, segue-se Alberto João Jardim que vai abordar 'As Conquistas e os Desafios da Autonomia'.

Por fim, pelas 22 horas, realiza-se o jantar no Hotel The Views Baía, que irá finalizar as comemorações deste dia com a homenagem aos empresários.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 às 18h00 - ARDITI e a Universidade da Madeira realizam Workshop 'Redes Locais e VPNs', no Colégio dos Jesuítas - Funchal

- 9h30 - Segundo dia da 2.ª Edição do Madeira Maritime Week, no Savoy Palace

- 10h00 - Representante da República, Ireneu Barreto, recebe em audiência, a Embaixadora da Noruega, Hanne Brusletto

- 10h00 - Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, com iniciativa 'Volta ao Mundo com Histórias Musicadas', no Jardim Municipal

- 15h30 - Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, com sessão de sensibilização 'Bullying e Interculturalidade: Por uma escola que acolhe', na sala da Assembleia Municipal

- 14h30 - Sessão de abertura do XII Encontro Nacional de Cidades e Vilas Resilientes, com a presença da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, em representação do presidente do Governo Regional, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 15h00 - Abertura da 14ª Mostra da Trufa/Rota da Sidra, no Sítio do Ribeiro Fruio, no Polidesportivo São Roque do Faial – (Junto ao Edifício Escolar de São Roque do Faial)

- 15h00 - Festa do 'Ponto e Vírgula , na Quinta Vigia

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e Dia Internacional do Chá;

- Este é o centésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 224 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1686 - Nasce o poeta inglês Alexander Pope, autor de "Um Ensaio sobre a Crítica " (1711), "O Rapto da Mecha" (1712-14), "A Dunciada" (1728) e "Um Ensaio sobre o Homem" (1733-1734).

1804 - Abre o cemitério Père Lachaise, em Paris, França, projecto do arquitecto Alexandre-Théodore Brongniart.

1904 - É fundada em Paris, França, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), em Paris, França, pelas federações da França, Bélgica, Suíça, Suécia, Espanha, Holanda e Dinamarca.

- Nasce o pianista, compositor e músico de jazz norte-americano Thomas Wright Waller, Fats Waller.

1911 -- O Campo da Feiteira, em Benfica, Lisboa, recebe o primeiro jogo de uma seleção portuguesa de futebol. Portugal joga com o Stade Bordelais Université Club.

1927 - O aviador norte-americano Charles Augustus Lindbergh termina, em Paris, a primeira travessia aérea solitária do Atlântico.

1954 - Greve dos operários da indústria têxtil no Porto e na Covilhã. Intervenção das forças militares.

1965 - A ditadura do Estado Novo extingue a Sociedade Portuguesa de Escritores, por ter atribuído o Prémio de Novelística ao livro 'Luuanda', de Luandino Vieira, preso no Tarrafal.

1976 -- Morre, aos 31 anos, o ciclista espanhol Juan Manuel Sabisteban Lapeire, em consequência de uma queda durante a primeira etapa da Volta à Itália.

1982 -- Guerra das Falklands/Malvinas. Desembarque das tropas britânicas no território, com a tomada do porto de San Carlos às forças argentinas.

1986 -- É lançado o Invest, primeiro fundo de investimento português.

1987 -- O principado do Lichtenstein revoga a pena de morte, 200 anos após a última execução.

1988 -- Início do segundo mandato do Presidente francês François Mitterrand.

1989 - O Egipto regressa à Liga Árabe, que abandonara após o acordo de paz com Israel.

- A URSS elege a primeira rainha de beleza, Iulia Sukhanova.

1991 -- Morre, com 47 anos, Rajiv Ratna Gandhi, ex-primeiro-ministro da Índia, num atentado à bomba.

- O Empire State Building, em Nova Iorque, Estados Unidos, é posto à venda por 50 milhões de dólares (7,5 milhões de contos) e (cerca de 1500 milhões de euros).

1993 - O líder da guerrilha timorense Xanana Gusmão é condenado a prisão perpétua pela justiça indonésia.

1996 - A Federação Russa apresenta o pedido oficial de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e nas organizações afiliadas, à Agência para a Energia Nuclear e à Agência Internacional da Energia.

1998 -- Inauguração oficial da Expo-98 dedicada aos Oceanos, em Lisboa.

2003 - O deputado e porta-voz do PS Paulo Pedroso é ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito das investigações do processo Casa Pia.

- O FC Porto conquista a Taça União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) ao vencer na final os escoceses do Celtic de Glasgow por 3-2, em Sevilha, Espanha.

2004 - A União Europeia e o Kremlin assinam um acordo que marca, após seis anos de negociações, o fim da oposição de Bruxelas à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio.

2005 - A Palma de Ouro do 58.º Festival de Cannes é atribuída ao filme "A Criança", dos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne.

2006 - São eleitos os órgãos nacionais do PSD no XXIX Congresso do partido, na Póvoa de Varzim, Porto.

- Em referendo, os eleitores do Montenegro dizem "sim" à independência em relação à Sérvia.

2007 - O saxofonista Sonny Rollins e o compositor Steve Reich recebem, em Estocolmo, o Prémio de Música Polar 2007, atribuído pela Academia Real de Música da Suécia a artistas cuja obra tenha contribuído para o enriquecimento da criação artística e musical.

- A agência Lusa é um dos três órgãos de comunicação social distinguidos com um prémio especial no âmbito do galardão "Jornalismo pela Tolerância", iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. Os outros dois meios de comunicação social distinguidos são a RTP 2 pelo programa "Nós", assim como a rádio TSF pelo programa "Gente como nós".

- Assinatura do acordo entre a Junta Metropolitana do Porto e o Governo relativo ao desenvolvimento e expansão da rede do Metro do Porto, no Palácio do Freixo, Porto.

- Morre, com 78 anos, Alberto Vilaça, advogado antifascista, membro do PCP.

2008 -- Morre, aos 77 anos, o artista plástico Bartolomeu Cid dos Santos, um dos nomes centrais da Gravura portuguesa.

2009 -- Morre, com 74 anos, João Bénard da Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, um dos fundadores em 1963 da revista O Tempo e o Modo, antigo diretor do Setor de Cinema do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian e presidente da comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal.

2011 -- Morre, aos 85 anos, o autor francês de banda desenhada Paul Gillon, que criou a série "Os náufragos do tempo".

2014 -- Morre, com 89 anos, Jaime Lusinchi, antigo Presidente da Venezuela.

2016 - Morre, com 51 anos, Nick Menza, ex-baterista da banda norte-americana Megadeth

2017 - A Juventus torna-se a primeira equipa a sagrar-se hexacampeã italiana de futebol, ao vencer em casa o Crotone, por 3-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da 'Serie A'.

- Ao vencer pela quinta vez o Rali de Portugal, o francês Sébastien Ogier iguala o recorde de triunfos do finlandês Markku Alen, campeão em 1975, 1977, 1978, 1981 e 1987.

2018 - O juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decreta prisão preventiva a 23 arguidos detidos na sequência das agressões na Academia Sporting - Centro de Futebol do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete.

2019 - A União Europeia aprova formalmente que serão proibidos até 2021 do uso de determinados produtos de plástico de utilização única como as palhinhas, varas de balões e cotonetes.

- O músico e escritor brasileiro Chico Buarque vence o Prémio Camões 2019.

2020 - O Conselho de Ministros aprova a estratégia nacional para o hidrogénio, que prevê investimentos de 7.000 milhões de euros 'no horizonte 2030', levando a uma redução da importação de gás natural de 300 a 600 milhões de euros.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, visita Kiev, reúne-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e assina com o seu homólogo ucraniano Denys Shmyhal, um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia.

- A atleta Jessica Inchude conquista a medalha de ouro no lançamento do peso dos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo, em Alicante, Espanha.

2024 - A Federação Nacional da Educação (FNE) e o Governo alcançam um acordo para a recuperação do tempo de serviço congelado durante a 'Troika', os seis anos, seis meses e 23 dias serão contabilizados ao longo de quatro anos: 50% em 2024 e 2025 e os restantes em 2026 e 2027.

- O Conselho da União Europeia dá 'luz verde' final à Lei da Inteligência Artificial, a primeira legislação a nível mundial para esta tecnologia, para salvaguardar direitos fundamentais no espaço comunitário, em vigor dentro de semanas, aplica-se apenas a domínios abrangidos pela legislação da UE e prevê isenções, como os sistemas utilizados exclusivamente para fins militares e de defesa, bem como para fins de investigação.

- O Conselho da União Europeia aprova o acordo entre os 27 Estados-membros para utilizar os lucros dos ativos russos congelados para apoiar militarmente a Ucrânia e a reconstrução deste país.

PENSAMENTO DO DIA: