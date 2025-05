Cristiano Ronaldo Júnior estreia-se a marcar por Portugal

Cristiano Ronaldo Júnior marcou, este domingo, o primeiro golo com a camisola da selecção de Portugal de sub-15. Na final do torneio Vlatko Markovic, diante da Croácia, o filho de Cristiano Ronaldo finalizou de pé esquerdo com um belo remate na área e deu vantagem à equipa portuguesa. Cristiano Ronaldo Júnior marcou ainda o segundo golo de Portugal, desta vez de cabeça.

🏆 Tournoi Vlatko Markovic



Portugal U15 🇵🇹 vs Croatie U15 🇭🇷



But de Cristiano Junior, très bon travail de Carlos Moita ! pic.twitter.com/8d2sF078Yq — 𝗕𝟭𝟬 (@SilvaPropaganda) May 18, 2025