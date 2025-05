Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo no último ano, de acordo com uma lista da Forbes. É o terceiro ano consecutivo que o futebolista português ocupa o topo da hierarquia, depois de também já ter sido o mais bem pago em 2016 e 2017.

A publicação norte-americana revela que Ronaldo facturou 275 milhões de dólares (cerca de 245 milhões de euros).

A diferença para o segundo classificado da lista é impressionante até porque o basquetebolista Stephen Curry, que ocupa o segundo lugar com 156 milhões, bateu o recorde de rendimento de um atleta da NBA, e mesmo assim ganhou menos 119 milhões de dólares do que Cristiano Ronaldo.

O top-5 fica completo com o pugilista Tyson Fury (146 milhões), a estrela de futebol-americano Dak Prescott (137) e Lionel Messi (135).

Pela segunda vez na história, depois de já ter acontecido em 2024, todos os integrantes do top-10 ultrapassaram os 100 milhões de dólares, valor que até foi alcançado pelos primeiros 12 classificados – o pugilista Oleksandr Usyk e o golfista Jon Rahm também ultrapassaram a fasquia.