"Este capítulo acabou", diz Ronaldo

Cristiano Ronaldo estará de saída do Al-Nassr. Isso mesmo parece indicar uma mensagem partilhada pelo jogador português, há minutos nas redes sociais.

"Este capítulo acabou. A história? Ainda está a ser escrita. Obrigado a todos", escreveu o craque, que hoje marcou hoje o 99.º golo pelo emblema saudita.

O 'astro' luso abriu a contagem aos 42 minutos, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto e, com 25 golos, sagrou-se o melhor marcador do campeonato da Arábia Saudita.

Ainda assim, o Al Nassr perdeu o jogo em casa do Al Fateh, que fechou o campeonato na 10.ª posição com 39 pontos, enquanto a equipa de CR7 ficou em terceiro com 70.

Após o derradeiro encontro, Ronaldo divulgou a publicação, nas suas contas de Facebook e Instagram, que deixa no ar a possibilidade de ter sido o seu último jogo pela formação de Riade.

A mensagem surge numa altura em que o capitão da seleção portuguesa está em fim de contrato com o Al-Nassr, especulando-se sobre o futuro do avançado, que a julgar pelas suas palavras não irá renovar pelo clube que representa desde Janeiro de 2023, depois de ter deixado o Manchester United.