Abril de 2025 foi mais quente do que o normal?

'Abril de 2025 foi mais quente e mais chuvoso do que o normal' noticiou o DIÁRIO, ao reportar a conclusão da avaliação meteorológica na Região feita pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base nos registos das estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.

Segundo dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mês de Abril de 2025 foi, efectivamente, mais quente e mais chuvoso do que o “normal” na generalidade das estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira. A temperatura média do ar foi superior às chamadas normais climatológicas, especialmente na estação do Funchal/Observatório, onde se registou uma anomalia positiva de +1,7 °C.

Contudo, a publicação da notícia no DIÁRIO gerou reacções de cepticismo entre vários leitores nas redes sociais. Comentários como “andei de casaco o mês todo” ou “em anos anteriores já fazia praia em Abril” reflectem a discrepância entre dados meteorológicos oficiais e a percepção individual do tempo.

A confusão nasce, em grande medida, do que se entende por “normal”. Na gíria climatológica, normais climatológicas não se referem aos anos mais recentes, mas a médias calculadas ao longo de um período padrão de 30 anos, como recomenda a Organização Meteorológica Mundial (OMM). No caso da Madeira, o IPMA utiliza o período 1971-2000 para as estações de Porto Santo/Aeroporto e Funchal/Observatório, e 1961-1990 para as restantes.

Temperatura média no Funchal/Observatório desde 1961., Fonte: IPMA

Ora, o clima tem vindo a aquecer ao longo das últimas décadas. Por isso, se compararmos Abril de 2025 com a média de 1971-2000, é correcto dizer que foi mais quente. Porém, se o compararmos com os últimos dois anos, em que se registaram temperaturas anormalmente elevadas para Abril (como em 2023 e 2024), a sensação térmica deste ano poderá parecer mais fresca — ainda que, estatisticamente, continue acima da normal.

Em Abril de 2024, o Funchal/Observatório registou uma temperatura média de 20,3 °C. Em 2023, esse valor foi de 20,0 °C. Já em Abril de 2025, a temperatura média foi de 18,6 °C. Embora este valor seja inferior ao dos anos anteriores, continua a situar-se acima da média climatológica de referência (1971-2000), que é de 16,9 °C para essa estação.



Concluiu-se assim que a afirmação de que ‘Abril de 2025 foi mais quente do que o normal’ é verdadeira, desde que se compreenda o que são as normais climatológicas. Efectivamente a informação de ‘Abril mais quente do que o normal’ é verdadeira, embora mal compreendida pelo público. A discrepância com a percepção popular deve-se ao facto de muitos leitores estarem a comparar com os anos mais recentes, que foram excepcionalmente quentes. Este tipo de mal-entendido evidencia a importância de comunicar com clareza os critérios técnicos utilizados na análise climatológica.