Madalena Costa conquista ouro no Artistic International Series 2025

A madeirense Madalena Costa continua no topo do Mundo no que concerne à patinagem artística.

A jovem patinadora do Sporting Club Santacruzense conquistou há instantes o troféu na categoria júnior no prestigiado evento internacional, Artistic International Series 2025, que está a ter lugar em Trieste, Itália.

Depois de no sábado ter dominado o programa curto em patinagem livre, onde venceu com clara vantagem para as restantes 26 adversárias, hoje, Madalena Costa voltou a ser a grande figura ao vencer o programa longo com um total de 159,38, e com uma vantagem de mais de 60 pontos para a segunda classificada, a também portuguesa Rita Azinheira.

A vitória da atleta insular foi alcançada com um total de 255,01 pontos, após as duas provas realizadas.

O público presente no pavilhão em Trieste aplaudiu de pé a prestação da madeirense, que continua assim no topo da patinagem artística mundial.

Refira-se que Madalena Costa ostenta os títulos de campeão do Mundo e da Europa da modalidade.