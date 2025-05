Taxa de juro no crédito à habitação no mínimo de quase dois anos

A taxa de juro implícita no crédito à habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM), "fixou-se em 3,739%, registando um decréscimo de 0,079 pontos percentuais (p.p.)" em Abril de 2025, face ao mês anterior, informa a DREM, segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). "Note-se que esta é a décima quinta redução consecutiva neste indicador. Refira-se ainda que, em Abril de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,729%", mas, sobretudo, há que dar conta que desde há quase dois anos que este indicador não estava tão baixo, são quase dois anos (o percentual mais baixo em 23 meses).

"O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu 2 euros face ao mês anterior, para os 401 euros, tendo os juros se fixado nos 208 euros (menos 4 euros que o valor do mês anterior) e a amortização nos 193 euros (mais 2 euros que o valor do mês precedente)", realça a Direção Regional de Estatística da Madeira. "No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 417 euros". Mais: em Junho de 2023, quando a taxa de juro estava nos 3,786%, a dívida média era bem inferior, 62.738 euros, e a prestação também, 374 euros.

Por isso, quando se analisa o capital em dívida, se percebe porque a taxa de juro mais baixa está com uma prestação bem mais alta. "Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo vigésimo quarto mês consecutivo, situando-se, em abril de 2025, nos 67.745 euros (67.532 euros em Março de 2025). Um ano antes era de 64.622 euros", justifica a DREM e, como já vimos, em média mais 5 mil euros do que há 2 anos.

Por fim, frisa a DREM, "a nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,663%, menos 0,072 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 396 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 70.413 euros (70.065 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 4 euros face ao mês anterior, para os 213 euros, enquanto o capital amortizado subiu 2 euros, para os 183 euros", conclui.