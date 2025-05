Rali Vinho da Madeira renasce como Rali da Madeira em 2025

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa desta sexta-feira, 23 de Maio, o emblemático Rali Vinho da Madeira passará a ser conhecido como Rali da Madeira a partir da edição de 2025, marcando uma nova fase para a prova de ralis mais antiga de Portugal, sempre organizada pelo mesmo clube.

A alteração de nome, bem como outras novidades, visam impulsionar o evento a novos patamares, reforçando o seu prestígio internacional e o seu impacto na economia regional e na promoção turística da Madeira.

A principal razão para a mudança de nome prende-se com a necessidade de adaptar-se às restrições e proibições de publicidade a bebidas alcoólicas no desporto automóvel, uma tendência global que visa promover um ambiente mais seguro e responsável. Ao desassociar-se da referência ao "Vinho", o Rali da Madeira alinha-se com as práticas atuais do desporto internacional, protegendo a sua imagem e assegurando a sua continuidade a longo prazo.

A prova, que em 2025 celebrará a sua 66.ª edição, é um motivo de orgulho para a Madeira e para o centenário Club Sports da Madeira, detentor do alvará de organizador. A sua longevidade é um testemunho do carinho e apoio incondicional da população madeirense ao longo de gerações, tornando o Rali da Madeira uma verdadeira festa do automobilismo, que convoca a participação de todos e dinamiza a economia regional.



A edição deste ano do Rali da Madeira, conta com um aumento no valor dos apoios públicos. Com a nova estrutura do Governo Regional, a Secretaria Regional de Economia assumiu a tutela orçamental do Rali da Madeira, reconhecendo o papel da prova como um importante motor de dinamização económica e de promoção turística para a ilha. Este alinhamento estratégico visa maximizar o retorno do investimento público.

O aumento da subvenção justifica-se pela falta de atualização nos últimos oito anos, período em que os custos de organização, logística, segurança e controlo da prova subiram significativamente, sendo essenciais para manter os elevados padrões de qualidade e segurança do evento.



Com a nova designação e o reforço financeiro, o Club Sports da Madeira tem objetivos ambiciosos, sendo a prioridade manter a imagem e o prestígio internacional da marca "Rali da Madeira" e manter a imagem emblemática que tem, como um dos melhores ralis de asfalto da Europa, para tal, é fundamental garantir a presença de pilotos e equipas estrangeiras de topo.



A edição de 2025 trará algumas alterações importantes. Filipe Sousa assumirá as funções de diretor de prova, substituindo Pedro Melvill de Araújo. No que diz respeito ao percurso, o número de provas de classificação será reduzido de 15 para 13, com a saída da PEC de Câmara de Lobos.



O Rali da Madeira 2025 confirmou a sua participação no projeto desportivo da Peugeot Rally Cup Ibérica, um troféu desenhado para atrair jovens pilotos de Portugal e Espanha, com provas em território ibérico e viaturas Peugeot 208 Rally 4, competitivas e acessíveis. Além disso, a organização do Club Sports da Madeira está em contacto com os promotores do Troféu Renault Clio Portugal, com o objetivo de incluir este troféu monomarca no calendário oficial de 2025.



Com todas estas novidades, o Rali da Madeira promete uma edição de 2025 memorável, consolidando a sua posição como um dos eventos desportivos mais importantes da ilha e um ícone do automobilismo nacional e internacional.