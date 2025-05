Abril de 2025 foi mais quente e mais chuvoso do que o normal

Abril de 2025 foi um mês com mais calor e mais chuva do que as normais climatológicas, de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e já noticiados pelo DIÁRIO, tendo em conta a mesma fonte, o IPMA. Na síntese dos principais dados meteorológicos desse mês, que atualiza, em simultâneo, o respetivo Dashboard, a DREM dá conta do que os madeirenses já teriam percebido do que se passou no mês passado na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Temperatura do ar

"No mês de Abril de 2025, a temperatura média mais elevada foi registada na estação do Funchal/Observatório (18,6 °C) enquanto a mais baixa foi registada na estação do Pico do Areeiro (6,8 °C)", refere. "Em comparação com as normais climatológicas de Abril, as seis estações com dados disponíveis registaram anomalias positivas da temperatura média do ar. O maior desvio foi observado na estação do Funchal/Observatório, com +1,7 °C face ao valor normal".

Refira-se que são utilizadas as normais climatológicas de 1971 a 2000 para as estações Porto Santo/Aeroporto e Funchal/Observatório. Para as restantes estações são utilizadas as normais 1961 - 1990. "Quanto aos extremos do mês, a temperatura máxima absoluta foi registada no Porto Moniz (25,1 °C no dia 8) e a mínima no Pico do Areeiro (-2,0 °C no dia 2)".

Precipitação

Como referido, "em Abril de 2025, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação do Pico do Areeiro (267,4 mm), enquanto o maior valor diário ocorreu no Chão do Areeiro, no dia 3, com 80,4 mm. Por outro lado, a estação da Cancela registou o valor mensal mais baixo (28,4 mm)", destaca.

Assim, "face à normal climatológica de Abril (período 1961-1990), quase todas as estações registaram totais mensais superiores, com exceção da estação do Santo da Serra, cujo total (114,3 mm) ficou abaixo da média (134,0 mm). No entanto, foi precisamente nesta estação que se observou o maior número de dias com chuva, totalizando 25 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm", confirma.

Por outro lado, "relativamente à frequência de dias chuvosos (≥ 1,0 mm), destacaram-se as estações de São Vicente e Prazeres com 16 dias. Já o maior número de dias muito chuvosos (≥ 10 mm) foi registado no Pico do Arieiro, com 11 dias".

Humidade relativa do ar

Importa olhar aos outros indicadores e aqui, em Abril de 2025, "os valores médios mensais da humidade relativa do ar oscilaram entre 66% na estação do Funchal/Observatório e 85% no Monte. O valor mínimo diário (4%) foi registado na estação do Pico do Areeiro nos dias 27 e 28, enquanto o valor máximo (100%) foi observado em 8 estações, em diferentes dias ao longo do mês", aponta.

Vento

Quanto ao vento, em Abril último, "entre as estações equipadas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada no Caniçal (20,9 km/h), enquanto o valor mais baixo ocorreu no Monte (4,3 km/h). A rajada mais forte do mês foi também observada no Caniçal, no dia 1, com 91 km/h", frisa.

Insolação

Quanto a dias/horas de sol descoberto, ou insolação nesse mês "foi de 195,6 horas no Porto Santo/Aeroporto (sendo o valor da normal de 188,4 horas), 187,9 horas na estação Santa Catarina/Aeroporto e de 180,0 horas no Funchal/Observatório (sendo o valor da normal de 168,8 horas)", calcula, sendo que "não existem valores da normal relativos à insolação para a estação Santa Catarina/Aeroporto", acrescenta.

Água do mar

Por fim, "a temperatura média da água do mar no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 18,9 °C, registando-se uma anomalia positiva de +1,1 °C face ao valor normal para o mês", aponta. "A temperatura mais elevada foi observada no dia 28 (19,5 °C) e a mais baixa no dia 4 (18,0 °C)", conclui.