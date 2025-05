Secretário das Finanças reúne-se com partidos para a preparação do Orçamento Regional para 2025

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, recebe em audiência prévia, esta sexta-feira, 23 de Maio, os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, com vista à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2025.

O responsável pela tutela começa, pelas 9 horas, a auscultar os representantes da Iniciativa Liberal.

Pelas 9h45, o secretário regional recebe o CDS-PP e pelas 10h30, o CHEGA.

Mais tarde, pelas 11h15, o secretário regional reúne com os deputados do PS.

A audiência prévia continua na parte da tarde, com a reunião com o grupo parlamentar do JPP, a partir das 15 horas.

Os representantes do Partido Social Democrata são os últimos a serem ouvidos, estando a reunião agendada para as 15h45.