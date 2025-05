Ultra Skyrunning Madeira apresenta várias novidades na edição de 2025

Contagem decrescente para o Santana Ultra Skyrunning Madeira. A edição de 2025 realiza-se a 13 e 14 de Junho e contempla várias novidades, não só ao nível do evento, assim como na vertente de marketing, imagem e transmissão streaming. Novidades que foram avançadas esta quarta-feira por Vitor Sousa, director do Ultra Skyrunning Madeira, num almoço com parceiros do evento.

“De ano para o ano estamos a evoluir”, refere, antes de anunciar algumas das novidades para 2025: “É uma prova muito bonita, o preço que os atletas pagam é algo simbólico, tendo em conta aquilo que recebem a nível de brindes e outros benefícios. E estamos sempre à procura de inovar, como acontece, este ano, com o Santana Sky Speed, é um atrativo de uma zona nova, que eu nem conhecia, que se situa nas Serras de Fora”. “A nossa ideia é sair do centro de Santana para outras freguesias, porque Santana não é só o centro, queremos chegar a todas as freguesias do concelho”, acrescenta Vítor Sousa, destacando, igualmente, as “ 12 horas de transmissão em streaming”, um projecto que a organização pretende continuar a alagar, uma “forma de promover o evento, mas também os diferentes parceiros e o concelho de Santana”.

Em termos de participantes, Vitor Sousa lembra que há o número de 300 inscritos que permite cobrir custos de prova. Mas também refere “o apoio da Câmara Municipal de Santana e privados, que ajudam”. “Mas precisamos sempre de inscrições”, sublinha. “A prova tem de ser sustentável em termos financeiros, e quando falo no número de atletas é precisamente nesse aspecto, temos aquela quantidade que pague as despesas de organização, mas com 100 ou 1.000 atletas, garantimos sempre um evento espectacular”.

Vitor Sousa destaca a “qualidade da prova”, tanto em termos de “evento”, mas também do “saber receber”. Daí, garante, “é preciso partir para uma organização profissional, trabalhar de manhã à noite, com um gabinete de imprensa e imagem e ligação aos próprios parceiros”.

Neste momento, a um mês do evento – as inscrições terminam a 31 de Maio – há 420 atletas inscritos. “Pensamos alcançar as 500 inscrições, um número muito bom”, reforça o director do evento, lembrando que por cada inscrição há um valor de 1,50 euros que reverte para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento integra cinco provas com diferentes níveis de exigência e orientada, por isso, para diferentes perfis de atleta. A principal é o Madeira Sky Race (52km | 4055D+). Há também a Santana Sky Race (22km | 1780D+), a Furão Sky Race (12km | 760D+), a Santana Vertical Kilometer (4.8km | 1003D+), às quais se junta, como novidade desta edição, o Santana Sky Speed (1.300km | 370D+). Há também provas direcionas aos mais novos.