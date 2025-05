Quase meio milhar de viaturas no Madeira Classic Car Revival

A Praça do Povo ganha vida, no último fim-de-semana de Maio, com o Madeira Classic Car Revival. Organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, este evento visa mostrar e premiar os mais elegantes veículos antigos e clássicos da Região.

O evento automobilístico, oficialmente apresentado esta tarde, é uma celebração da diversidade e riqueza histórica do parque automóvel madeirense. Sendo que, para os entusiastas e curiosos do mundo automóvel, é uma oportunidade imperdível para apreciar a beleza intemporal destas obras-primas sobre rodas.

Miguel Gouveia, presidente do Clube de automóveis Clássicos da Madeira (CACM), deu nota de um evento que, ao longo dos anos, “conquistou o seu espaço não só no coração dos madeirenses, mas também no calendário nacional de eventos dedicados ao automóvel clássico. O Madeira Classic Car é um evento que alia a beleza estética dos veículos históricos à cultura, à memória e à tradição automobilista”.

Entre 23 e 25 de Maio, a exposição contará com 491 viaturas (antes de 1946 são 35, depois de 1946 são 456 viaturas, todo-o-terreno 18, viaturas oficiais 11, inscritos na Rampa dos Barreiros, no dia 25 de Maio de manhã, 63 inscritos, motas 61 e bicicletas 8).

Na oportunidade, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura lembrou o interesse dos madeirenses nos carros e no seu restauro. “Há aqui uma entrega que é importante”, afirmou Eduardo Jesus, considerando que a parceria com o Museu do Caramulo, que já dura há alguns anos, mostra a “capacidade de trabalhar com outras entidades”.

Uma das novidades apresentadas para esta edição de 2025 prende-se com o ‘baptismo’ de carros clássicos. 60 pessoas vão poder conduzir um destes veículos.

Quanto à ocupação hoteleira para este fim-de-semana, a tutela dá nota de uma ocupação na ordem dos 95%, a exemplo do que tem acontecido ao longo deste mês.