Camião cai dentro de ribeira no Funchal e provoca derrame de combustível

Um camião betoneira caiu, há instantes, dentro da Ribeira Grande, na zona de Santo António, no Funchal, e provocou um "enorme" derrame de combustível nas águas da ribeira.

Segundo foi possível apurar, o veículo não tinha qualquer ocupante no momento do incidente e terá deslizado sozinho, por razões ainda desconhecidas, vindo a imobilizar-se no leito da ribeira.

No entanto, o acidente provocou um derrame de óleo e combustível, situação que já mobilizou três corporações dos bombeiros (Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Municipais de Machico), bem como elementos da Direcção Regional do Ambiente, que se encontram no local com material de absorção para minimizar os impactos ambientais.

Na zona da baixa do Funchal, na Ribeira de São João, onde desagua a Ribeira Grande, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) também já procedeu à colocação de 'mangas' de contenção para evitar a propagação dos poluentes até ao mar.

De acordo com relatos chegados ao DIÁRIO, populares na zona de Santo António relatam "um cheiro intenso" e constatam alterações visíveis na água da ribeira, que se apresenta com um tom esbranquiçado.