Madeira Classic Car Revival 2025 realiza-se entre 23, 24 e 25 de Maio

A edição de 2025 do Madeira Classic Car Revival, evento integrado no programa da Festa da Flor e que é, uma vez mais, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), será apresentada em conferência de imprensa a realizar na Quinta Magnólia (parque das merendas), no próximo dia 19 de Maio, segunda-feira, pelas 14h30.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e o presidente do CACM, Miguel Gouveia, estarão presentes na iniciativa.

O Madeira Classic Car Revival 2025 realiza-se nos próximos dias 23, 24 e 25 de Maio.