Presidente da Junta de Freguesia dos Canhas proibido de conduzir durante 3 meses

O Presidente da Junta de Freguesia dos Canhas, Norberto Pita, foi condenado por um crime de condução sob efeito de álcool, após ter sido detido na própria freguesia, na Ponta do Sol.

A sentença determinou o pagamento de uma multa no valor de 385 euros, bem como a sanção acessória de inibição de condução por três meses, o castigo mínimo previsto na lei.

Tal como o DIÁRIO noticiou em tempo oportuno, a detenção ocorreu no sábado de 10 de Maio, na zona do Livramento, nos Canhas, no âmbito de uma operação de fiscalização da Polícia de Segurança Pública (PSP). Na altura, Norberto Pita conduzia o automóvel alegadamente em direcção à sua residência quando foi mandado parar por agentes da PSP.

De acordo com um popular presente no local, o autarca apresentou os documentos da viatura e foi convidado a 'soprar o balão', tendo acusado uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l, valor acima do limite legal permitido. Após o teste, o presidente foi detido no local e conduzido à esquadra, onde foi constituído arguido e notificado para comparecer em tribunal.