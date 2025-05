'Green Market' chega à Calheta no próximo fim-de-semana

Esta quinta-feira, às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, há a conferência de imprensa de apresentação do 'Calheta – Green Market Madeira', uma iniciativa promovida pela Falésia Atelier com o patrocínio desta autarquia.

O evento realiza-se no próximo fim-de-semana, nos dias 24 e 25 de Maio, na Praceta 24 de Junho, na vila da Calheta. Trata-se de um evento com entrada livre, que contará com diversas actividades focadas na sensibilização para um Verão mais seguro e sustentável, contando-se com a participação de várias marcas e artesãos a apresentar uma diversidade de produtos, numa produção de menor impacto ambiental.

No local, estará ainda contemplado um ponto de recolha e angariação para duas campanhas solidárias de apoio a causas sociais, onde poderão ser entregues roupas, calçado e brinquedos para apoiar a Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, estando confirmada também a presença do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Ao longo do evento, irão decorrer várias actividades como showcooking com degustação, workshops, partilha de experiências e conhecimentos, rastreios básicos de saúde e muita animação musical a cargo de intérpretes regionais.