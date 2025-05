Os trabalhadores da Horários do Funchal têm agendado, para esta terça-feira, um plenário que vai decorrer entre as 16h30 e as 18h30, pelo que, o regular funcionamento das carreiras será afectado.

A empresa diz lamentar os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e "tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes afectados, apresentado sinceras desculpas".