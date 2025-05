Formalizada queixa contra Albuquerque por "violar lei" em apelo ao voto nas redes sociais

A Comissão Nacional de Eleições recebeu, hoje, uma queixa contra Miguel Albuquerque, por ter sido publicado, esta manhã, um vídeo, na página de Facebook do presidente do Governo Regional, em que o presidente o próprio apelava ao voto no PSD. A informação foi confirmada ao DIÁRIO por André Wemans, da CNE.

Apesar de não ser capaz de confirmar a autoria da/s queixa/s, André Wemans confirma que o vídeo já não está disponível on-line, pelo que "não estará mais a perturbar o processo eleitoral".

"A Comissão Nacional de Eleições analisará essa queixa e outras, após o processo eleitoral", confirma o porta-voz da CNE.

De acordo com o DN-Lisboa, a mensagem vídeo de Albuquerque foi apagada cerca de uma hora depois de ter sido publicada. Segundo o mesmo órgão, o PCP-Madeira contactou a CNE sobre o assunto, PS e IL iam entregar queixa na CNE, bem como o Chega, considerando tratar-se de uma "violação da lei eleitoral".

André Wemans indica que, de resto, não há queixas sobre o processo eleitoral na Região.