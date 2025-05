Famalicão bate Casa Pia e fecha I Liga em sétimo, Rio Ave e Gil Vicente anulam-se

O Famalicão ultrapassou hoje o Casa Pia (2-1) e encerrou a I Liga no sétimo lugar, enquanto Rio Ave e Gil Vicente (1-1) anularam-se na despedida do futebolista Vitor Gomes e do treinador Petit.

Depois de quatro jogos seguidos sem triunfar, o emblema minhoto impôs-se na receção a um rival direto na tabela classificativa, graças aos pontapés certeiros do francês Simon Elisor, aos 37 e 72 minutos, com o espanhol Larrazabal (54) a assinar o tento dos 'gansos' na 34.ª e última jornada.

Desta forma, o conjunto famalicense concluiu a temporada com 47 pontos, no sétimo posto, e os lisboetas, que têm 43, ainda não tem o oitavo lugar assegurado, podendo ser ultrapassados pelo Estoril Praia.

À mesma hora, Rio Ave e Gil Vicente empataram 1-1, naquele que foi o último jogo da carreira do veterano Vitor Gomes e também de Petit, mas este do comando técnico dos vila-condenses.

Na casa emprestada, em Paços de Ferreira, o Rio Ave abriu o ativo quando decorria o minuto 38, por intermédio do argentino Petrasso, contudo, o emblema de Barcelos repôs a igualdade pelo espanhol Bermejo, quatro minutos depois.

No segundo tempo, à passagem do minuto 53, os jogadores de ambos os clubes fizeram um corredor junto da linha lateral, com Vitor Gomes, de 37 anos, a deixar o relvado muito emocionado perante o forte aplauso.

Com 38 pontos no final das 34 jornadas, o Rio Ave está, provisoriamente, na 10.ª posição, ao passo que os gilistas têm 34, na 14.ª.