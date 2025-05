Cinco novidades no onze do Nacional na ‘despedida’ da Choupana

No último jogo do Nacional em casa – início marcado para as 15h30 - na presente temporada, o onze da equipa alvinegra apresenta cinco novidades tendo em comparação a jornada passada com o Vitória de Guimarães, encontro em que o Nacional perdeu por 0-2.

Entram para a equipa inicial Léo Santos, Appiah, Daniel Penha, Labidi e Yama em detrimento de Ulisses Wilson, José Gomes, Luís Esteves, Matheus Dias e Rúben Macedo

Eis, então, o onze do Nacional para jogo com o Rio Ave:

Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, José Vítor e Appiah; Soumaré, Daniel Penha e Laabidi; Paulinho Bóia, Joel Tagueu e Yamada

À partida para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga, o Nacional é 13.º classificado com 33 pontos. O Rio Ave é 10.º com 36. O jogo será arbitrado por Bruno Costa, da Associação de Viana do Castelo.