Treinador do Nacional diz que vitória frente ao Rio Ave seria "cereja no topo do bolo"

O treinador do Nacional disse hoje que vencer o Rio Ave em casa, na penúltima jornada, seria a "cereja no topo do bolo", depois de os madeirenses já terem assegurado a manutenção na I Liga de futebol.

"Para nós, enquanto clube, festejar um objetivo que já não conseguíamos há oito anos [permanência na I Liga] é o mais importante. Logicamente que vamos fazer de tudo para ganhar o jogo, mas não podemos deixar que este sentimento de festejo seja esquecido, porque, de facto, custou-nos muito e estamos muito felizes", revelou Tiago Margarido, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Em antevisão ao encontro da 33.ª jornada, Margarido sublinhou que alcançar a permanência no primeiro escalão "deu muito trabalho", sendo que o mérito "tem que ser repartido" por todos os que trabalham no clube, deixando também uma palavra para os adeptos.

"Eles merecem muito o reconhecimento por todo o apoio que nos deram ao longo da época. Tanto em casa como fora, foram incansáveis. Mesmos nos maus momentos, eles estiveram connosco e reconhecemos isso claramente", notou.

Sobre o Rio Ave, Tiago Margarido deixou alguns elogios, referindo que a classificação dos vila-condenses é "muito enganadora", esperando um "jogo equilibrado", em que "cada detalhe fará a diferença" na definição do vencedor.

"Penso que o Rio Ave é uma equipa com muito mais qualidade do que a classificação que ocupa neste momento. Portanto, temos um osso muito duro de roer pela frente", analisou.

Com a manutenção já garantida, o técnico, de 36 anos, adiantou que vai conceder "oportunidades a alguns jogadores", como um prémio pela "entrega e seriedade" que tiveram no trabalho diário durante a temporada.

"É um momento merecido também para eles, portanto, vamos fazer uma ou outra gestão, embora não em grande percentagem, porque os atletas foram inexcedíveis naquilo que foi a dedicação ao longo do ano", referiu.

Ainda a recuperar de problemas físicos e sem data prevista para a recuperação plena, o defesa Ivanildo Fernandes, o médio Miguel Baeza e o avançado Dyego Sousa são baixas confirmadas.

O Nacional, 13.º classificado, com 33 pontos, recebe no sábado o Rio Ave, que é 10.º, com 36, em encontro agendado para 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.