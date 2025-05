Sporting mantém liderança da I Liga após vitória sofrida sobre o Gil Vicente

O Sporting venceu hoje o Gil Vicente por 2-1, depois de ter estado em desvantagem, na 32.ª jornada, e manteve a liderança da I Liga de futebol, a semana da visita ao Benfica, segundo, em igualdade pontual.

Um golo de Eduardo Quaresma já nos descontos (90+3) garantiu o triunfo dos 'leões, depois de Maxi Araújo, aos 81 minutos, ter empatado a partida, na qual a formação minhota esteve em vantagem desde o minuto 26, na sequência de uma grande penalidade convertida por Félix Correia a punir falta de St. Juste.

A uma semana da visita ao estádio da Luz, o Sporting segue na liderança com 78 pontos, em igualdade pontual com o Benfica, segundo, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 32.