Sporting de Braga derrotado pelo Casa Pia coloca terceiro lugar em risco

O Sporting de Braga somou hoje o terceiro jogo seguido sem vencer na I Liga de futebol, ao perder por 2-1 na visita ao Casa Pia, num jogo da 33.ª jornada em que esteve a vencer.

Em Rio Maior, Zalazar colocou os bracarenses em vantagem, aos 20 minutos, mas o Casa Pia deu a volta ao resultado com golos de Benaissa (45) e Livolant (79).

Com a derrota, o Sporting de Braga, que na última jornada recebe o Benfica, manteve os 65 pontos, e segue na quarta posição em igualdade com o FC Porto, terceiro, que no domingo visita o Boavista, enquanto o Casa Pia é sétimo, com 45.