Decisão na última ronda da I Liga pela 14.ª vez desde 1971/72

A I Liga portuguesa de futebol decide-se pela 14.ª vez na última jornada em campeonatos com pelo menos 16 equipas, desde 1971/72, sendo que, nas 13 anteriores, nunca se verificou uma mudança de líder nos 90 minutos finais.

Em 1973/74, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1999/2000, 2004/2005, 2006/2007, 2009/2010, 2012/13, 2015/16, 2018/19 e 2022/23, o campeão só foi encontrado na derradeira ronda, mas a equipa que liderava no final da penúltima jornada logrou sempre o resultado que necessitava para chegar ao título.

À luz destes números, o Sporting tem 100% de possibilidades de chegar, no sábado, ao seu 21.º título, revalidando pela primeira vez o cetro desde 1953/54, no que foi, então, a sua quarta vitória consecutiva no campeonato.

Para não depender de outros, o conjunto 'leonino', que ainda não perdeu na 'era' Rui Borges (12 vitórias e seis empates), apenas precisa de vencer em casa o Vitória de Guimarães, na 34.ª ronda de 2024/25.

Se falhar o triunfo, então o Sporting fica nas 'mãos' do Benfica, que se desloca ao reduto do Sporting de Braga e tem que somar, pelo menos, mais um ponto do que os 'leões' para repetir o feito único de há 70 anos.

Em 1954/55, o Belenenses chegou líder à 25.ª e penúltima ronda, um ponto à frente do Benfica, mas, a fechar, foi empatado (2-2) na receção ao Sporting, que, assim, deu, 'involuntariamente', o título ao rival 'encarnado'.

Esta é, porém, a única exceção no que respeita a reviravoltas na liderança na última ronda em toda a história do campeonato nacional, e numa altura em que eram apenas 14 os participantes na prova.

Desde que a competição tem, pelo menos, 16 clubes, o que acontece desde 1971/72, esta é somente a quarta vez que os dois 'grandes' de Lisboa chegam à última ronda ambos com hipóteses de chegar ao título, e primeira desde 2015/16.

Há nove anos, na primeira época de Jorge Jesus em Alvalade, após seis na Luz, as duas últimas saldadas com outras tantas vitórias no campeonato, o Benfica, de Rui Vitória, chegou na liderança à 34.ª ronda, dois pontos à frente dos 'leões'.

Os 'encarnados' não falharam e arrebataram o 'tri' com um triunfo por 4-1 sobre o Nacional, na Luz, no que foi a 12.ª vitória consecutiva, série que incluiu um 1-0 em Alvalade, selado pelo grego Mitroglou.

No mesmo dia 15 de maio de 2016, há precisamente nove anos, o Sporting jogou em Braga e goleou por 4-0, mas, mesmo com 86 pontos, só conseguiu ser 'vice'.

Em 2006/07, Sporting (65 pontos após 29 jornadas) e Benfica (64) também poderiam ter-se sagrado campeões na última ronda, mas quem acabou por vencer a prova foi o FC Porto (66), após um tranquilo 4-1 na receção ao Desportivo das Aves.

Para encontrar nova edição com os dois de Lisboa na corrida ao título na última ronda é preciso recuar a 1973/74, época em que o Sporting chegou com um ponto a mais à 30.ª jornada e garantiu o título com um 3-0 na casa do Barreirense.

Os portistas, em 1977/78, 1978/79, 1985/86 e 2012/13, o Sporting, em 1979/80 e 1999/2000, e o Benfica, em 2004/2005, 2009/2010, 2018/19 e 2022/23, também conseguiram segurar as respetivas lideranças, sendo que os 'encarnados', em 2005 (1-1 no Bessa), foram os únicos a não vencer o derradeiro jogo.

No sábado, a partir das 18:00, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães e será campeão se ganhar ou somar os mesmos pontos do Benfica, que joga em Braga e, para arrebatar o troféu, precisa de ganhar pelo menos ponto aos 'leões'.

Após 33 jornadas, de 34, os 'leões' e as 'águias' somam ambos 79 pontos, com a vantagem a pertencer ao Sporting em caso de igualdade pontual face à vantagem no confronto direto -- venceu por 1-0 em casa e empatou 1-1 na Luz, na ronda 32.