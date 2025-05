Farense e AVS podem ser despromovidos a uma jornada do fim da I Liga

Farense e AVS podem ser despromovidos ao segundo escalão, no domingo, caso percam com Vitória de Guimarães e Estrela da Amadora, respetivamente, e o Boavista vença o FC Porto, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.

Os amadorenses estão em situação mais favorável, no 15.º lugar, o último que assegura a manutenção, com cinco pontos de vantagem sobre Boavista, 16.º classificado (posição que obriga a disputar um play-off com o terceiro colocado da II Liga), AVS e Farense, 17.º e 18.º, respetivamente, ambos em zona de despromoção direta.

José Mota substituiu Rui Ferreira no comando técnico dos avenses, na quarta-feira, tornando-se o quarto treinador da equipa na época 2024/25, depois de já ter orientado o Farense (que deixou após a sexta ronda da I Liga), ou seja, o técnico pode ficar ligado a duas despromoções na mesma temporada.

Para assegurar a permanência a uma ronda do fim da época, independentemente dos resultados dos rivais, o Estrela da Amadora só precisa de se impor na receção ao AVS, com o qual empatou 1-1 na primeira volta, no único encontro ainda por disputar na prova entre estas quatro equipas.

O triunfo dos 'tricolores' relegaria Boavista, AVS e Farense para a 'zona vermelha' da I Liga, mas, se o Boavista também conseguir vencer em casa o dérbi portuense com o FC Porto e os algarvios perderem em Guimarães, as contas na cauda da classificação da I Liga ficarão já concluídas.

Naquele cenário, o Estrela da Amadora totalizaria 32 pontos, inalcançáveis para os três perseguidores, enquanto o Boavista aumentaria o pecúlio para 27 e, por ter vantagem no confronto direto com AVS e Farense -- que se manteriam com 24 pontos -, condenaria ambos à despromoção.

Os 'axadrezados' estiveram muito tempo mergulhados no último lugar, mas reentraram na luta pela permanência graças às recentes vitórias nos estádios do Farense (1-0, na 30.ª jornada) e do AVS (2-1, na 32.º), as quais, aliadas aos empates caseiros na primeira volta (1-1 com os algarvios e 0-0 com os avenses) lhes confere uma preciosa vantagem em caso de igualdade pontual.

O Farense está em posição mais delicada, pois, além do Boavista, também está em desvantagem no confronto direto com o AVS, no terreno do qual empatou 0-0, antes de perder em casa, por 1-0, e a presença do Estrela da Amadora num minicampeonato a três ou a quatro equipas torna-se indispensável para evitar a queda na II Liga.

Os 'tricolores', que se superiorizaram ao Boavista (2-2 na Amadora e triunfo por 1-0 no Porto) e empataram 1-1 no único jogo com o AVS, saíram derrotados nos dois embates com o Farense para o campeonato, ambos por 1-0, e dariam um forte impulso aos 'leões de Faro' caso fossem chamados a integrar as contas do desempate.

Na II Liga, o líder Tondela é o único clube que pode garantir o regresso ao escalão principal na 33.ª ronda sem ter de se preocupar com os resultados dos restantes candidatos, bastando-lhe empatar receção ao Alverca, terceiro classificado (posição que implica a disputa do play-off com o 16.º colocado da I Liga), com menos quatro pontos.

Uma derrota do Alverca permitirá ao Vizela, segundo posicionado, a um ponto do Tondela, festejar também a promoção, se conseguir impor-se ao Académico de Viseu, e poderá deixar os alverquenses sob a ameaça do Torreense, quinto colocado, uma vez que o Benfica B, quarto, não poderá subir à I Liga.