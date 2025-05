Duas novidades no onze do Marítimo para o jogo com o Vizela

Tendo em comparação a última jornada com a Oliveirense, o Marítimo apresenta duas novidades a equipa inicial para o jogo desta noite, 20h30, com o Vizela, encontro referente à 34.ª e última jornada da II Liga e que pode garantir a subida dos vizelenses à I Liga, Vizela que tem como treinador o madeirense Fábio Pereira, técnico que iniciou a presente temporada no Marítimo.

Carlos Daniel e Fábio Blanco fica de fora das opções iniciais de Ivo Vieira e entram para os seus lugares Zauner e Michel Costa.

Eis o onze do Marítimo para o jogo com o Vizela no Estádio do Marítimo:

Gonçalo Tabuaço: Tomás Domingos, Romain Correia, Noah Madsen e Afonso Freitas; Guirassy, Danilovic e Michel Costa; Zauner, Patrick Fernandes e Alexandre Guedes